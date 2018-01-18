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Путин не любит ложь и некомпетентность – ВИДЕО

2018-01-18 12:36 | www.oxu.az | 6

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин больше всего не любит ложь и некомпетентность.

Как передает Oxu.Az, oб этом Песков сообщил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», которая выйдет в эфир на телеканале «Россия 1».

Фрагмент передачи опубликовала ведущая на своей странице в Instagram.

 

Снять программу с Дмитрием Песковым, учитывая его бешеный график, было очень тяжело. Но мы это сделали! Смотрите в воскресенье поздно вечером на канале Россия 1. #действующиелица #Россия1

Публикация от Наиля Аскер-заде (@nailya_askerzade)

«Лжи и некомпетентности», - сказал Песков, отвечая на вопрос, что больше всего не любит президент.

Программа с участием Пескова выйдет в эфир в воскресенье вечером. 

Э.А.

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