Путин не любит ложь и некомпетентность – ВИДЕО

2018-01-18 12:36 | www.oxu.az | 6
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин больше всего не любит ложь и некомпетентность.
Как передает Oxu.Az, oб этом Песков сообщил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», которая выйдет в эфир на телеканале «Россия 1».
Фрагмент передачи опубликовала ведущая на своей странице в Instagram.
Снять программу с Дмитрием Песковым, учитывая его бешеный график, было очень тяжело. Но мы это сделали! Смотрите в воскресенье поздно вечером на канале Россия 1. #действующиелица #Россия1
Публикация от Наиля Аскер-заде (@nailya_askerzade)
«Лжи и некомпетентности», - сказал Песков, отвечая на вопрос, что больше всего не любит президент.
Программа с участием Пескова выйдет в эфир в воскресенье вечером.