В Азербайджане нужно наладить производство автомобильных шин - эксперт (ФОТО)

2018-01-18 13:17 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо наладить производство автомобильных шин, сказал во время состоявшейся в четверг пресс-конференции директор Экспертного центра по недвижимому имуществу Рамиль Османлы.

По словам директора, в настоящее время в Азербайджане существует завод по производству шин, но он фактически не действует с момента распада СССР.

"В Азербайджане существует потребность в создании подобного производства, так как шины являются одной из основных частей автомобиля и играют некоторую роль в ценообразовании", - отметил Османлы.