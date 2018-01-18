Завтра местами будут дожди

2018-01-18 12:46 | www.oxu.az | 6

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ближе к ночи местами изморось. Утром возможен слабый туман. Переменчивый юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3, днем 7-12, в Баку ночью 1-3, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 55-60%.

В районах Азербайджана 19 января в основном осадков не ожидается, однако ближе к вечеру местами возможны дожди, в горных районах снег. Временами туман. Западный ветер днем местами временно усилится.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 4-9 градусов мороза, днем 0-9 градусов тепла.

С вечера 19 января до вечера 20 января в некоторых районах ожидается переменчивый западный ветер, осадки, в горных районах снег, в северных и восточных районах осадки могут быть интенсивными.

Э.А.

