Эльнара Дадашева раскрывает истинность добра и красоты, внутренний мир современников (ФОТО)

2018-01-18 13:24 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Родина, народ, его прошлое и сегодняшний день - таково содержание произведений Эльнары Дадашевой. В них она раскрывает истинность добра и красоты, внутренний мир современников, говорит о судьбе личности, ее месте в борьбе за воплощение идеалов, накопленных человечеством, за новые ценности, рожденные сегодня.

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел творческий вечер заслуженного деятеля искусств, профессора Эльнары Дадашевой, сообщает Trend Life. Мероприятие было организовано Филармонией и Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения при содействии Министерства культуры и туризма.

На открытии вечера профессор Азербайджанской национальной консерватории, доктор философии по искусствоведению, музыковед Жаля Гуламова рассказала о творческой деятельности Эльнары Дадашевой - ученицы всемирно известного композитора Гара Гараева. Творчество Эльнары Дадашевой многогранно - она автор многочисленных инструментальных, камерно-вокальных произведений, произведений, написанных для документальных фильмов, балета "Саялы", фортепианного цикла "24 прелюдии" и других. Ее композиции звучали на многих престижных международных сценах. Эльнара Дадашева, вместе с творческой деятельностью совмещает и педагогическую работу в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и в Азербайджанской национальной консерватории.

Эльнара Дадашева родилась 25 июня 1952 года в интеллигентной семье. Отец ее, коренной бакинец Рагимага Дадашев, инженер-строитель по специальности, был большим любителем музыки, особенно мугама. Мать Саяла Тагиева - родом из Шуши, заслуженный врач Азербайджана. Родители Эльнары воспитывали своих детей в духе любви и уважения к национальной культуре. Детские годы будущего композитора были богаты музыкальными впечатлениями. В доме Дадашевых часто собирались музыканты, врачи, инженеры, здесь звучали народные песни, мугамы, читались стихи. Поэтому и был предопределен ее дальнейший выбор. С ранних лет Эльнара проявляла музыкальные способности, тягу к рисованию, к литературе. Однако большая любовь к музыке, взяв верх, привела ее в музыкальную школу - десятилетку в класс фортепиано педагога Иды Гуделис, впоследствии обучалась в классе композитора Адели Гусейнзаде. Окончив с отличием музыкальную школу, поступила в Азербайджанскую государственную консерваторию (ныне БМА) на композиторский факультет в класс профессора Гара Гараева.

Эльнара Дадашева всегда с огромной любовью и трепетной благодарностью вспоминает его уроки, беседы о музыке и искусстве, его умение увидеть в каждом из своих учеников индивидуальные черты: "Гара Гараев - великий педагог и наставник, умный, интеллигентный, общительный и образованный человек, был истинным другом своих учеников и помогал им постоянно в разные периоды их деятельности".