Şenocak: Azerbaycan Türklerinin cesareti ve mücadelesi Türk Dünyasına örnek oldu

2018-01-18 14:50 | www.trend.az | 1

Paris Üniversitesi Diplomatik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Kültürel Diplomasi Kürsü Başkanı Doç. Dr. Naciye Selin Şenocak Trend Haber Ajansı'na özel olarak, 20 Ocak katliamı ile ilgili açıklamada bulunarak , Azerbaycan Türklerinin cesareti ve mücadelesinin Türk Dünyasına örnek olduğunu söyledi.

İşte , Doç. Dr. Naciye Selin Şenocak’ın açıklaması

“Qara Yanvar” , Azerbaycan’nın bağımsızlık uğrunda yazdığı Kahramanlık destanı, tüm Dünyaya gösterdiği hiçbir gücün yıkamayacayacağı milli iradesidir

20 Ocak 1990 yılında Azerbaycan Türkleri her türlü savunma mekanizmasından mahrum bırakılarak kanlı katliamlarla bağımsızlığı elinden alınmaya çalışılmıştır. Dört bir taraftan kuşatılan Azerbaycan’nın, SSCB yıkıma doğru giderken Ermeni çeteleriyle yaptığı en büyük katliamdır. 20 Ocak 1990, tarihin kara sayfalarına yazılacak tüm dünyanın ve Batı’nın suskun kaldığı bir trajedidir.

Azerbaycan’ın milli kimlik, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde büyük emeği olan rahmetli Devlet Başkanı Elçibey’in kararlılığı, Azerbaycan Halk Cephesi'nin, Azerbaycan Türklerinin cesareti ve mücadelesi Türk Dünyasına örnek olmuştur.

Bugün Siyasi konjonktür değişmiş olsa da Azerbaycan topraklarının %16’sı halen Ermenistan tarafından işgal edilmektedir. Karabağ meselesinde halen AGIT, BM gibi uluslararası teşkilatlar üç maymunu oynamaktadırlar, barışçıl çözümü sağlamak yerine çatışmaların sürmesine neden olmaktadırlar. Bu konuda AGIT ve BM somut adımlar atmadığı sürece Karabağ meselesi çözümü ulaşmaz ve Ermenistan saldırgan tutumundan vazgeçmez.

1980-90 yıllarında Ermenistan’a destek olan dış güçler günümüzde de aynılarıdır. Bölgede siyasi istikrarın oluşmasını istememektedirler çünkü bölgesel siyasi istikrarın sağlanması demek Azerbaycan’ın bölgesel güç olması demektir bu da onların çıkarlarına aykırıdır. Azerbaycan halkının özgüveni, milli iradesi güçlü olduğu sürece her türlü engelleri aşacağını tarih boyunca göstermiştir.

