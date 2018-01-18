Путин: «Некоторые страны СНГ могли бы стать наблюдателями в ЕврАзЭС»

2018-01-18 13:58 | www.apa.az | 6

«Некоторые страны СНГ могли бы стать наблюдателями в ЕврАзЭС».

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом в своем обращении к главам государств - членов ЕврАзЭС в связи с принятым Россией председательством в органах Евразийского экономического союза сказал президент России Владимир Путин.

«Полагаем целесообразным изучить возможности более глубокого сопряжения форматов Союза и Содружества Независимых Государств, некоторые страны-участницы которого могли бы стать наблюдателями в ЕврАзЭС", - подчеркнул президент России.

В. Путин отметил, что нужно сделать акцент на дальнейшее углубление межрегионального и приграничного сотрудничества государств – членов ЕврАзЭС: «Тем самым мы придадим дополнительный импульс интеграционным процессам, обеспечим более тесную кооперацию на уровне регионов стран-членов».

Президент России сказал, что ключевое значение для обеспечения развития Евразийского экономического союза имеет поддержание тесного, взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами и интеграционными объединениями: « С 2016 года успешно функционирует зона свободной торговли с Вьетнамом. Рассчитываем на позитивные результаты ведущихся сейчас переговоров по созданию ЗСТ с Египтом, Израилем, Индией, Ираном, Сербией и Сингапуром. Большие перспективы видим в подписании соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским союзом и КНР».