Министр обороны США заявил о наличии плана войны с КНДР

2018-01-18 14:03 | www.apa.az | 6

Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что у Вашингтона есть план войны с КНДР. Он заявил об этом в ходе разговоров на ужине перед началом состоявшейся в Ванкувере встречи глав МИД ряда стран по ситуации на Корейском полуострове. «США готовятся. У нас есть и план войны», — сказал Мэттис, отвечая на вопрос о подходе Соединенных Штатов к КНДР, которая активно продвигает свою ракетно-ядерную программу.

Как сообщает АПА со ссылкой на news.mail.ru, в то же время глава Пентагона, как сообщается, повторил, что пока приоритет отдается мирному решению проблемы на основе дипломатических усилий.

На том же ужине с присутствием, в частности, госсекретаря США Рекса Тиллерсона, главы МИД Японии Таро Коно и других министров была подтверждена необходимость усиления нажима на Пхеньян с тем, чтобы вынудить его изменить свою политику. Было заявлено также о важности укрепления сотрудничества стран-участниц совещания в военной области. «Если нынешняя встреча министров иностранных дел не даст результата, то следующей мы проведем встречу министров обороны», — заявил Мэттис.

Его поддержал Таро Коно. Он отметил, что нужно сохранять все варианты подхода к КНДР, включая военный сценарий.

Во встрече в Ванкувере 16 января принимали участие министры из 20 стран — преимущественно из тех, которые поддерживали США во время Корейской войны 1950−53 годов. Они, в частности, высказались за усиление санкций против КНДР, в том числе на односторонней основе вне рамок Совета безопасности ООН.

Итоги этой встречи подвергли критике МИД России и Китая. В частности, в комментарии министерства иностранных дел РФ отмечалось, что участники совещания в Ванкувере поставили под сомнение авторитет Совбеза ООН своими высказываниями об односторонних санкциях в отношении Пхеньяна.