Образец «фейр-плей» от «Карабаха» – ВИДЕО

2018-01-18 12:54 | www.oxu.az | 6

Вчера агдамский «Карабах» провел очередной контрольный матч в рамках учебно-тренировочных сборов в Анталье.

Как передает Oxu.Az, соперником «Карабаха» был представитель первого российского дивизиона «Кубань».

На 40-й минуте турецкий арбитр назначил в ворота «Кубани» 11-метровый после единборотства защитника Лобкарева и Мичела. Решение арбитра вызвало недоумение у футболистов обеих команд. В итоге, главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поручил форварду Махиру Мадатову пробить мимо, что и было сделано.

Матч завершился со счетом 2:2.

С.Т.

