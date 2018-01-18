КРФР профинансирует строительство жилья эконом-класса в регионах Кыргызстана

2018-01-18 13:29 | www.trend.az | 6

С 2018 года Кыргызско-российский фонд развития будет финансировать строительство социального жилья эконом-класса во всех регионах Кыргызстана, сообщает Kabar.

Финансирование могут получить строительные компании, которые будут строить многоквартирные дома в рамках реализации госпрограммы «Доступное жилье 2015-2020», утверждённой постановлением правительства.

Полученные льготные деньги могут быть направлены на приобретение, обновление и модернизацию спецтехники и оборудования.