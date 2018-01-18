Сборная Азербайджана ухудшила свою позицию в рейтинг-листе ФИФА

2018-01-18 14:13 | www.apa.az | 5
Опубликован рейтинг-лист сборных ФИФА. Как сообщает apasport.az, в первую таблицу 2018-го года включены 211 команд мира.
По сравнению с таблицей, обнародованной в прошлом месяце, в списке произошли небольшие изменения. Это связано с тем, что за отчётный период было проведено мало игр на уровне сборных.
Небольшие изменения повлияли и на позицию сборной Азербайджана. Подопечные Гурбана Гурбанова, которые в последнем списке 2017-го года с 281 очками были 117-й командой планеты, сохранили свой рейтинг, но совершили спуск на 1 строчку и обосновались на 118-ом месте.
Это произошло из-за того, как Никарагуа и Намибия обошли Азербайджан. Бахрейн же наоборот, ухудшил свою позицию и позволил нам обойти себя.
Сборная Азербайджана и её «соседи»
112 (112). Вьетнам – 298
113 (107). Иордания – 294
114 (114). Туркмения – 292
115 (119). Никарагуа – 287
116 (115). Киргизия – 282
116 (113). Руанда – 282
118 (117). Азербайджан – 281
119 (126). КНДР – 269
120 (121). Новая Зеландия – 267
121 (122). Центральноафриканская республика – 266
122 (115). Бахрейн – 264
123 (124). Филиппины – 263
Позиции 10 сильнейших команд мира не изменились. Изменился только рейтинг Чили, но потеря 15 очков не повлияла на позицию южноамериканцев.
Первая «десятка»
1 (1). Германия – 1602
2 (2). Бразилия – 1483
3 (3). Португалия – 1358
4 (4). Аргентина – 1348
5 (5). Бельгия – 1325
6 (6). Испания – 1231
7 (7). Польша – 1209
8 (8). Швейцария – 1190
9 (9). Франция – 1183
10 (10). Чили – 1147
Сборная соседней Турции совершила подъём на 1 строчку. Она с 735 очками на 41-ом месте.
Из команд, с которыми наша сборная встретится в товарищеских матчах в 2018-ом году Молдова со 112 очками на 166-ом месте, Косово с 97 очками занимает 178-ую строчку. Последние совершили спуск на 1 строчку, а молдаване поднялись на 1 строчку вверх.