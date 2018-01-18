В Польше проходит встреча Эльмара Мамедъярова с сопредседателями

2018-01-18 14:54 | www.apa.az | 6
Сегодня в польском городе Краков проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция) и Игорем Поповым (Россия).
Как передает АПА, об этом сообщил глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.
В ходе встречи, на которой присутствует личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик, подробно обсуждается переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
Отметим, сегодня же в Кракове пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении.
Вчера сопредседатели провели встречу с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.