В Польше проходит встреча Эльмара Мамедъярова с сопредседателями

2018-01-18 14:54 | www.apa.az | 6

Сегодня в польском городе Краков проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция) и Игорем Поповым (Россия).

Как передает АПА, об этом сообщил глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

В ходе встречи, на которой присутствует личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик, подробно обсуждается переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, сегодня же в Кракове пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении.

Вчера сопредседатели провели встречу с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.