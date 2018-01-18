Минобороны разоблачило армянскую ложь

2018-01-18 12:58 | www.oxu.az | 6

Министерство обороны Азербайджана внесло ясность в сообщения армянских СМИ о том, что армянский военнослужащий получил ранение в результате нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства, данная информация абсолютно не соответствует действительности:

«Азербайджанская армия полностью соблюдает режим прекращения огня. С целью скрыть от общественности царящие в армянской армии беспредел и недисциплинированность этот инцидент представляют именно в этой форме. Это не первый случай, когда военное руководство Армении пытается переложить ответственность за небоевые потери на Азербайджан. Но если провести объективное расследование, то армянской общественности станет полностью ясно, что огонь был открыт из армянского оружия».

Отметим, что армянские сайты сообщили о ранении военнослужащего Адибека Микояна 1987 г.р. в результате нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны.

Э.А.

