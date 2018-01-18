Турция и Россия должны согласовать свои действия в случае начала военной операции в сирийском Африне - МИД Турции

2018-01-18 13:47 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В случае начала военной операции в сирийском Африне, Турция и Россия должны скоординировать свои действия, так как в Африне находятся российские наблюдатели, сказал Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, координация необходима, для того чтобы российские наблюдатели не пострадали во время военных действий.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что число российских наблюдателей в Африне достигает 200 человек.

Напомним, что ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что США открыто поддерживают террористические организации PYD («Демократический союз») и YPG (сирийское крыло Рабочей партии Курдистана) в Сирии.

По словам вице-премьера, действия США не соответствуют духу союзнических отношений между Вашингтоном и Турцией.

Боздаг отметил, что Турция предпримет все необходимые меры против провокационных действий США.