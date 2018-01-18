МВД о деле «Курд Вугара»

2018-01-18 13:07 | www.oxu.az | 6

Министерство внутренних дел распространило информацию об инциденте в поселке Сарай Абшеронского района.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства, 15 января в call-центр МВД «102» поступила информация о том, что житель поселка Сарай Абшеронского района Муган Шаликов получил черепно-мозговую травму в результате падения.

Сотрудники Управления полиции Абшеронского района провели неотложные оперативно-следственные мероприятия и установили, что в тот день М.Шаликов на почве конфликта был избит своим родственником Вугаром Гусейновым, известным по прозвищу «Курд Вугар».

М.Шаликов 17 января умер в больнице.

По факту возбуждено уголовное дело.

В.Гусейнов был задержан сотрудниками полиции и передан следствию.

Напомним, что Вугар Гусейнов – брат Фадаила Гусейнова, убившего в июне 2015 года председателя муниципалитета поселка Сарай Абшеронского района Василю Абдилгасанову 1976 г.р. и ее мужа Вафадара Абдилгасанова 1976 г.р в собственном доме.

Э.А.

