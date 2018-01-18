Главы разведки и Генштаба Турции проведут переговоры в Москве

2018-01-18 13:49 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Глава разведки Турции Хакан Фидан и глава Генштаба Хулуси Акар проведут переговоры с российскими коллегами, пишут в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что Фидан и Акар сегодня отбыли в Москву.

Ожидается, что стороны обсудят ожидаемые военные операции в сирийском городе Африн против PYD и YPG.

О других деталях визита не сообщается.

Напомним, что ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что США открыто поддерживают террористические организации PYD («Демократический союз») и YPG (сирийское крыло Рабочей партии Курдистана) в Сирии.

По его словам, действия США не соответствуют духу союзнических отношений между Вашингтоном и Турцией.