Главы разведки и Генштаба Турции проведут переговоры в Москве

2018-01-18 13:49 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - Глава разведки Турции Хакан Фидан и глава Генштаба Хулуси Акар проведут переговоры с российскими коллегами, пишут в четверг турецкие СМИ.
Сообщается, что Фидан и Акар сегодня отбыли в Москву.
Ожидается, что стороны обсудят ожидаемые военные операции в сирийском городе Африн против PYD и YPG.
О других деталях визита не сообщается.
Напомним, что ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что США открыто поддерживают террористические организации PYD («Демократический союз») и YPG (сирийское крыло Рабочей партии Курдистана) в Сирии.
По его словам, действия США не соответствуют духу союзнических отношений между Вашингтоном и Турцией.