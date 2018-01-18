Azer Turk Bank завершил 2017 г. с прибылью

2018-01-18 14:02 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Активы государственного Azer Turk Bank на первое января 2018 года составили 336,764 миллиона манатов. Объем кредитного портфеля составил 119,838 миллиона манатов, сообщает банк в четверг.

Общий объем доходов составил 96,569 миллиона манатов, расходов – 95,425 миллиона манатов. Чистая прибыль банка по итогам четвертого квартала прошлого года составила 1,143 миллиона манатов.

Совокупный капитал банка составил 53,186 миллиона манатов. Отметим, что коэффициент адекватности совокупного капитала определен на уровне 27,7 процента, что примерно в три раза превышает установленный норматив. Уставный капитал банка составляет 50 миллионов манатов.

В течение прошлого года банк привлек депозиты в объеме 180 миллионов манатов, 75,7 миллиона манатов из которых приходятся на вклады населения.