Азербайджан в 2017 году экспортировал ненефтяную продукцию на сумму 1,5 млрд. долларов

2018-01-18 14:55 | www.apa.az | 6

Азербайджан в 2017 году экспортировал ненефтяную продукцию на сумму 1 млрд. 538 млн. долларов, что на 24% превышает показатель 2016 года.

Как передает АПА-Экономикс, это отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций. По данным центра, в 2017 году в структуре экспорта основной объем пришелся на томаты (151,6 млн. долларов), золото (125,4 млн. долларов), очищенный фундук (114,5 млн. долларов). В целом, за год Азербайджан больше всего экспортировал фруктов и овощей - на 503 млн. долларов. За отчетный период ведущей страной по импорту азербайджанской ненефтяной продукции стала Россия - 553 млн. долларов.

В декабре 2017 года объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил 151,7 млн. долларов. В декабре наибольший объем экспорта пришелся на хурму (20,9 млн. долларов), помидоры (11,4 млн. долларов), лесной орех (9,9 млн. долларов).