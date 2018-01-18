Мошенник спрятал оружие на кладбище

2018-01-18 13:34 | www.oxu.az | 6

Министерство внутренних дел сообщило об обнаружении оружия на кладбище.

Как сообщили Oxu.Az в МВД, в результате мероприятий сотрудников Главного управления уголовного розыска и Пенитенциарной слцжбы Минюста отбывающий наказание в Бакинском следственном изоляторе по статье 178 (мошенничество) Рамин Мамедов сознался, что спрятал оружие и боеприпасы на одном из кладбищ на территории Баку.

В ходе дальнейших мероприятий на кладбище в Низаминском районе столицы был обнаружен пистолет марки «ТТ» со стертым номером, обойма и 2 патрона.

Отметим, что Пенитенциарная служба Минюста сообщила об этом 17 января.