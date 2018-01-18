Переводы между картами банка ВТБ (Азербайджан) теперь возможны без комиссии

2018-01-18 14:05 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) обновил условия по переводам между картами посредством интернета банкинга и мобильного приложения, сделав их еще более выгодными для пользователей, говорится в сообщении банка, распространенном в четверг.

Теперь онлайн-переводы между картами внутри банка осуществляются без комиссии. Для этого клиенту необходимо воспользоваться функцией Card-to-Card в интернет банкинге VTB Online или в мобильном приложении VTB Mobile. Для перевода достаточно указать номер карты получателя.

Удобство данного функционала также заключается в том, что перевести средства между картами банка возможно в любое удобное время и не обращаясь в офисы банка. Средства, переведенные с одной карты на другую, мгновенно перечисляются получателю.