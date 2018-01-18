Попрощаться с профессией и потерять супруга… - Наргиз Керимова в новой роли (ФОТО)

2018-01-18 14:14 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного музыкального театра в Баку будет представлена постановка по пьесе выдающегося драматурга, народного писателя Ильяса Эфендиева "Mənim günahım" ("Моя вина"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В постановке главную роль исполнит заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Керимова. Спектакль рассказывает драматическую историю балерины Нурджахан. С возрастом главная героиня осознает, что ей придется покинуть сцену. Но ее пугает не только, то что она может попрощаться с профессией, но и потерять супруга Сахиба. Ведь муж влюбился в нее, именно увидев на сцене. Теперь сердце Сахиба может завоевать Айгыз, которая заменила Нурджахан на сцене.

Отметим, что ранее роль в данном спектакле исполняла народная артистка Азербайджана Шукюфа Юсупова