Переводы без комиссии в Банк ВТБ

2018-01-18 13:46 | www.oxu.az | 7

Банк ВТБ (Азербайджан) обновил условия по переводам между картами посредством интернета банкинга и мобильного приложения, сделав их еще более выгодными для пользователей. Теперь онлайн-переводы между картами внутри банка осуществляются без комиссии.

Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Oxu.Az.

Для этого клиенту необходимо воспользоваться функцией Card-to-Card в интернет банкинге VTB Online или в мобильном приложении VTB Mobile. Для перевода достаточно указать номер карты получателя.

Удобство данного функционала также заключается в том, что перевести средства между картами банка возможно в любое удобное время и не обращаясь в офисы банка. Средства, переведенные с одной карты на другую, мгновенно перечисляются получателю.

Начальник управления информационных технологий банка ВТБ (Азербайджан) Александр Фирстов отметил:

«Мы постоянно работаем над усовершенствованием нашего сервиса. Теперь клиентам удобнее совершать переводы между картами банка в онлайн режиме – за услугу с них не будет удерживаться комиссия».