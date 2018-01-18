В Азербайджане подорожали коммунальные услуги

2018-01-18 13:48 | www.oxu.az | 6

В январе-декабре прошлого года выросла стоимость оказываемых населению коммунальных услуг. За отчетный период был зафиксирован рост на 9,3 процента по сравнению с прошлым годом.

Как передает Oxu.Az, стоимость оказываемых населению услуг по электроснабжению в январе-декабре 2016 года увеличилась на 21,5 процента.

Услуги канализации за соответствующий период подорожали на 25 процентов. Также отметим, что услуги канализации в 2016 подорожали вдвое по сравнению с 2015 годом.

Тарифы на газ в прошлом году по сравнению с 2016-ым годом выросли на 21,9 процента.

Рост тарифов был зафиксирован на гостиничные услуги (4,2 процента), воздушный транспорт и авиаперевозки (16 процентов), стоматологические услуги (8,6 процента), медицинские услуги (8,2 процента).

Отметим, что из платных услуг не выросла лишь стоимость перевозки мусора.

Л.А.

