Википедия не выполнила требований Турции – министерство

2018-01-18 14:16 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Онлайн-энциклопедия - Википедия не выполнила требований Турции относительно изъятия с сайта недостоверных статей и информации, в которых Турция обвинялась в поддержке связей с террористическими организациями. Об этом сообщил Trend в четверг источник в министерстве транспорта, судоходства и коммуникаций Турции.

Как отметил собеседник агентства, Турция неоднократно требовала у организаторов Википедии внести исправления в размешенную на сайте недостоверную информацию.

«К великому сожалению, на сайте онлайн-энциклопедии по прежнему сохраняется недостоверная информация о Турции», - сказал источник.

По словам собеседника агентства, онлайн-энциклопедия будет разблокирована на территории Турции, только после того как будут выполнены выдвинутые ранее соответствующие требования.

Отметим, что накануне СМИ Турции сообщали, что в Википедии были удалены все материалы, содержащие информацию о том, что якобы Турция поддерживает связь с террористическими организациями.

Напомним, что в апреле 2017 года решением турецкого Совета по информационным технологиям и связи был заблокирован доступ ко всем ресурсам онлайн-энциклопедии Википедия на территории Турции.