Премьер Турции призвал США навести порядок в голове

2018-01-18 13:56 | www.oxu.az | 6

Противоречивые заявления из США о создании «сил безопасности границы» в Сирии свидетельствуют о царящем в Вашингтоне разброде, заявил премьер Турции Бинали Йылдырым.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, СМИ сообщали, что коалиция во главе с США приступила в Сирии к созданию так называемых «сил безопасности границы» совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС). СДС были сформированы при активной поддержке США в 2015 году, как официально утверждалось, для борьбы с «Исламским государством». Формирования, состоящие преимущественно из сирийских курдов, получали вооружение от коалиции США. Турция в среду заявила, что примет все меры, чтобы не допустить появления у своих границ «сил безопасности».

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее в четверг заявил, что у США нет намерений по созданию «сил безопасности границы» в Сирии, и отметил, что этот вопрос, возмутивший Анкару, был «неверно представлен».