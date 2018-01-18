В Барде украли учительницу

2018-01-18 14:12 | www.oxu.az | 6
В Бардинском районе украли учительницу.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, учительница математики в сельской школе Хаджиалы была украдена жителем Барды Зейналовым Туралом Ильхам оглы.
В школе сообщили, что украденная девушка была из Геранбойского района. Она работала в школе села Хаджиалы по направлению Минобразования.
Руководство школы оповестило об этом Бардинский РОП и семью украденной девушки.
Стало известно, что девушка была помолвлена с другим, ее украли.
В настоящий момент сотрудники РОП проводят оперативно-розыскные мероприятия.