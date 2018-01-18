Армения не впервые обвиняет Азербайджан в небоевых потерях в собственной армии - минобороны

2018-01-18 14:33 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Информация, распространенная армянской прессой о ранении армянского военнослужащего в результате огня, открытого с азербайджанской стороны на государственной границе, абсолютно ложная, сказали Trend четверг в пресс-службе минобороны.

«Азербайджанская армия полностью соблюдает режим прекращения огня. Данный инцидент, произошедший в результате самоуправства и отсутствия дисциплины в армянской армии, представляется именно в такой форме с целью утаивания от армянской общественности. Это не первый случай, когда военное руководство Армении пытается обвинить азербайджанскую сторону в небоевых потерях в своей армии. Однако если будет проведено объективное расследование, то армянской общественности станет абсолютно ясно, из оружия какого армянского военнослужащего был произведен выстрел», - сказали в ведомстве.

Отметим, что армянские сайты распространили информацию о том, что армянский военнослужащий Адибек Микоян (1987) был ранен "в результате огня, открытого с азербайджанской стороны".

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.