Автомобильный рынок является вторым по величине в Азербайджане - эксперт

2018-01-18 14:36 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Автомобильный рынок занимает второе по величине место в потребительском сегменте в Азербайджане после рынка недвижимости, и все происходящие здесь события, привлекают внимание населения.

Об этом в четверг на пресс-конференции, посвященной ситуации на автомобильном рынке, сказал директор Экспертного центра по недвижимому имуществу Рамиль Османлы.

"Этот рынок всегда находился в поле зрения соответствующих государственных структур и органов исполнительной власти. За последние три года в стране было принято множество решений, влияющих на автомобильный рынок. Так, в 2014 году Центральный банк принял решение об обеспечении кредитов на авторынке, которое оказало влияние на выделение займов в данном секторе. Затем были приняты новые экологические стандарты. Эти и другие решения оказали существенное влияние на автомобильный рынок", - сказал Османлы.

Эксперт отметил, что за последние годы Азербайджан существенно сократил импорт автомобилей: так, в 2015 году импорт сократился в 2,5 раза по сравнению с 2014 годом, а в 2016 году, по сравнению с 2014 годом - в шесть раз.

Комментируя повышения таможенных пошлин на импорт автомобилей, эксперт отметил, что считает данное решение преждевременным.

"В Азербайджане пока еще не налажено собственное производство автомобилей. Поэтому данное решение может привести к сокращению числа ввозимых в страну автомобилей", - отметил Османлы.