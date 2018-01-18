Azer Turk Bank завершил 2017 год с прибылью

2018-01-18 14:15 | www.oxu.az | 6

Активы государственного Azer Turk Bank, по состоянию на 1 января 2018 года составили 336 764 тысяч манатов. Объём кредитного портфеля составил 119 838 тысяч манатов.

Общий объём доходов составил 96 569 тысячи манатов, расходов – 95 425 тысячи манатов. Чистая прибыль Банка по итогам четвертого квартала прошлого года составила 1 143 тысячи манатов.

Совокупный капитал банка составил 53 186 тысяч манатов. Отметим, что коэффициент адекватности совокупного капитала определен на уровне 27,7 %, что примерно в три раза превышает установленный норматив. Уставный капитал банка составляет 50 миллионов манат.

В течение прошлого года Банк привлек депозиты в объеме 180 миллионов манатов, 75,7 миллионов манат из которых приходится на вклады населения.

На сегодняшний день число активных пластиковых карт Банка превышает 38 тысяч единиц, что на 37% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Число клиентов Банка за прошлый год увеличилось на 53% и достигло 24 560 человек.

75 % акций Azer Turk Bank, осуществляющего деятельность с 1995 года, принадлежит Азербайджанскому государству.

Э.А.

