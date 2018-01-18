Трамп опроверг слова премьера Израиля

2018-01-18 14:24 | www.oxu.az | 6

Президент США Дональд Трамп опроверг слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что перенос американского посольства в Иерусалим состоится до конца года.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

«К концу года? Мы говорим о разных сценариях... Мы на самом деле не рассчитываем на это. Нет», - сказал Трамп, отвечая на вопрос агентства.

По словам Трампа, посольство США в Иерусалиме будет «красивым, но оно не будет стоить 1,2 млрд долларов». Президент США намекнул на посольство США в Лондоне, которое было построено при его предшественнике Бараке Обаме, однако постройка этого здания была согласована при Джордже Буше-младшем. Ранее Трамп отказался ехать в Лондон для открытия нового посольства.

Во время своего официального визита Биньямин Нетаньяху заявил, что посольство США в Иерусалиме будет открыто до конца 2018 года.

Э.А.

