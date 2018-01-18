Владельцы iPhone смогут самостоятельно отключать замедление смартфонов

2018-01-18 14:42 | www.trend.az | 6

Грядущее обновление операционной системы позволит владельцам iPhone отключить функцию замедления работы смартфонов, сообщил глава корпорации Apple Тим Кук.

По его словам, в компании прислушались к словам пользователей, отреагировавших на подобный контроль их девайсов. В связи с этим владельцам iPhone не только дадут возможность приобрести сменную батарею по более низкой цене, но и позволят следить за "здоровьем" батареи.

"Все очень прозрачно. Мы не делали такого прежде. Мы будем сообщать, что немного снижаем производительность, чтобы избежать внезапной перезагрузки, и, если вам это не нравится, вы можете отключить это", — рассказал Кук в интервью телеканалу ABC, добавив, впрочем, что не рекомендует отказываться от этой опции, сообщает РИА Новости.

Кук предположил, что пользователи не обратили достаточного внимания в тот момент, когда функция замедления вводилась в действие, и компания разъясняла суть этой меры. При принятии любого решения Apple ставит во главу угла своего клиента, заверил он.