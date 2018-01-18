Украина признала Россию «страной-оккупантом»

2018-01-18 14:30 | www.oxu.az | 5

Верховная Рада Украины приняла закон о деоккупации Донбасса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 112ua, за закон, которым признается временная оккупация Россией части территории Украины, проголосовали 280 депутатов.

Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (№ 7163).

За данное решение проголосовали 280 народных депутатов. Как сообщал УНИАН, 6 октября 2017 года Рада в первом чтении приняла президентский законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№7163). 16 января 2018 года парламент начал рассмотрение законопроекта во втором чтении. Всего было рассмотрено 673 поправки.

Э.А.

