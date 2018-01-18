SOCAR огласил сроки подписания второго контракта в рамках модернизации Бакинского НПЗ

2018-01-18 14:50 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Подписание контракта на строительство новых установок в рамках модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева планируется в первом квартале 2018 года, сказал Trend советник вице-президента Госнефтекомпании SOCAR по стратегическому развитию Теймур Алиев.

"Параллельно проводилось два тендера на выбор ЕРС подрядчиков в рамках модернизации Бакинского НПЗ. Первый тендер – на выбор ЕРСm (проектирование, закупки и управление строительством) подрядчика по установкам, подлежащим реконструкции завершён и 19 декабря прошлого года был подписан контракт с испанской компанией Tecnicas Reunidas", - сказал Алиев.

Алиев отметил, что второй тендер – на выбор ЕРС подрядчика на условиях фиксированной стоимости "под ключ" на строительство новых установок, в настоящее время близится к завершению.

"Подписание контракта по данному пакету планируется в первом квартале 2018 года", - добавил советник вице-президента.

Отметим, что стоимость контракта с Tecnicas Reunidas составляет порядка 800 миллионов долларов.

Контракт включает в себя работы по модернизации основных технологических установок по дизельному и бензиновому блокам, модификацию и расширение связанных с ними хозяйственных объектов, а также координацию деятельности по выполнению контракта с НПЗ и другими подрядчиками.