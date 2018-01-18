Первый урок в бакинских школах завтра будет посвящен трагедии 20 Января

2018-01-18 15:03 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В пятницу первый урок в образовательных учреждениях при Управлении образования города Баку будет посвящен трагедии 20 Января – Дню всенародной скорби. Об этом говорится в четверг в сообщении Управления образования.

На уроке минутой молчания будет почтена память граждан страны, отдавших свою жизнь за свободу азербайджанского народа. Преподаватели расскажут о событиях 20 января 1990 года, которые стали героической страницей в истории борьбы народа за свободу и территориальную целостность страны.

Также в связи с годовщиной трагедии 20 Января педагоги и учащиеся бакинских школ посетят Аллею шехидов.