В Польше началась встреча между главами МИД Азербайджана и Армении

2018-01-18 16:12 | www.apa.az | 6

В Польше встреча между главами МИД Азербайджана и Армении началась.

В Кракове началась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна.

Как сообщает АПА, об этом на своей странице в Twitter написал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Отметим, сегодня в польском городе Краков прошла встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция), Игорем Поповым (Россия) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжеем Каспшиком.