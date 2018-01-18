Соседей России объявили угрозой России

2018-01-18 14:52 | www.oxu.az | 6

Федеральная служба безопасности разработала проект президентского указа об основах государственной пограничной политики России.

Как передает Oxu.Az, документ опубликован на сайте ведомства.

В главе, посвященной основным угрозам интересам и безопасности России в пограничном пространстве, говорится, что у части населения сопредельных стран формируется «стремление пересмотреть существующие между государствами границы». Помимо этого, в документе сказано, что ведущие мировые державы стремятся вытеснить Россию из зоны ее стратегических интересов.

Конкретные страны в тексте не называются.

Также в ФСБ считают, что Россия является главным объектом негативного воздействия глобальных миграционных процессов, роста международного терроризма и трансграничной преступности. Среди других рисков — наличие возле границ России очагов военной и социально-политической напряженности, попытки расхищения природных ресурсов, криминализация населения, угроза переноса вирусных болезней и прочее.

В то же время подчеркивается, что Россия не имеет территориальных претензий к другим странам.