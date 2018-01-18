На рынке страхования Казахстана зафиксирован рост по объему премий в обрабатывающем секторе

2018-01-18 15:08 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Обрабатывающий сектор удерживает ведущие позиции на рынке страхования Казахстана, несмотря на то, что ранее основной сбор страховых премий в промышленной сфере традиционно приходился на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров, сообщает мониторинговое агентство Energyprom.

За январь-сентябрь 2017 года доля обрабатывающей промышленности в общем объеме страховых премий составила 18,6 процента - 48,3 миллиарда тенге. В аналогичный период 2016 года на долю обрабатывающей промышленности приходилось 49,6 миллиарда тенге, или 19,9 процента от всего объема объем страховых премий.

В сфере горнодобывающей промышленности за три квартала 2017 года было собрано страховых премий на сумму 32,2 миллиарда тенге (12,4 процента от общего объема страховых премий). Для сравнения, в аналогичный период 2015 года доля горной промышленности достигала 21,5 процента.

По объему страховых выплат, напротив, лидирует горнодобывающая отрасль: за три квартала 2017 года ее доля составила 11,6 процента от всех выплат, против 10 процентов за аналогичный период 2016 года. Объем выплат - 6,4 миллиарда тенге, что на 1 процент меньше прошлого года.

Доля страховых выплат в обрабатывающей промышленности за год уменьшилась с 12,8 процента до 8,2 процента. Объем снизился на 44,9 процента, до 4,5 миллиард тенге относительно показателей предыдущего года.

Удельный вес страховых выплат от собранных премий в горнодобывающей промышленности второй год подряд держится на уровне 20 процентов (20,3 процента – 2017 год, 19,8 процента - 2016 год). В обрабатывающем секторе доля выплат от премий за год сократилась с 16,6 процента до 9,4 процента.

В перерабатывающем сегменте основной объем собранных премий приходится на металлургию - 35,1 миллиарда тенге, на 14,5 процента меньше, чем в прошлом году.