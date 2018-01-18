В Баку 20 января ожидается похолодание

2018-01-18 15:21 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове, в также в низменных районах Азербайджана, температура воздуха повысится, сказал в четверг Trend главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Асиф Вердиев.

По его словам, сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха днем составит 6-8 градусов тепла. Завтра утром ожидается повышение температуры до 7-12 градусов. В районах Центрального Арана температура воздуха будет 5-10 градусов тепла.

Вердиев отметил, что в горных районах будет преобладать морозная погода - завтра там ожидается 0-3 градусов мороза.