Правительство Сирии: Если турецкие военные самолеты вторгнутся в воздушное пространство нашей страны, они будут сбиты

2018-01-18 16:28 | www.apa.az | 6

Правительство Сирии выразило отношение к подготовке Турцией военной операции в регионе Африн на севере страны.

Как сообщает АПА, начало боевых действий турецкой армии в регионе Африн в провинции Алеппо будет воспринято Дамаском как агрессия против суверенитета САР. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

«Если турецкие военные самолеты вторгнутся в воздушное пространство нашей страны, то система ПВО Сирии готова уничтожить их», - сказал он.

Напомним, Генштаб ВС Турции распорядился привести войска на границе с Сирией в состояние повышенной боевой готовности на случай возможной операции в сирийском Африне.

Накануне вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в Африне против вооруженных формирований сирийских курдов YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.