Азербайджан больше всего продает золото и помидоры

2018-01-18 15:18 | www.oxu.az | 6

В январе-декабре прошлого года в страну было импортировано 40 101,81 тонна мясных изделий.

Как сообщили Oxu.Az в Комитете по статистике, импорт мяса вырос по сравнению с ноябрем.

В 2017 году в структуре экспорта первое место заняли томаты (151,6 млн долларов), дальше идет золото (125,4 млн долларов), очищенный фундук (114,5 млн долларов).

В целом, в прошлом году экспорт фруктов и овощей составил 503 млн долларов США, алюминия и изделий из него – 118 млн долларов, пластмассы и изделий из нее – 101 млн долларов, черных металлов и изделий из них – 83 млн долларов, продукции химической продукции – 80 млн долларов, хлопка – 52 млн долларов, электроэнергии - 51 млн, сахара 39 млн, чая – 10 млн долларов.

Л.А.

