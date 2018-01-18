В Азербайджан не ввозится детское питание и молочная продукция французской компании - агентство

2018-01-18 15:32 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан не поставляется детское питание и другая молочная продукция марок "Picot", "Milumel" и "Celia", принадлежащих "Lactalis Group", в которых, как пишет зарубежные СПИ, обнаружена сальмонелла, говорится в сообщении Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.

Агентство провело расследование в связи с информацией в международных медиа о том, что из продажи будут изъяты все сухое молоко и молочные продукты, произведенные третьим в мире производителем молочной продукции, французским молочным концерном "Lactalis Group" на заводе Краон.

В четверг в агентстве Trend сообщили, что решение было принято 12 января 2018 года после переговоров министра экономики Франции и генерального директора концерна.

Представителем международной французской компании "Lactalis Group" в Азербайджане с 2011 года является ООО "Lactalis Caspi".