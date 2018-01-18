Пресечен вывоз из Азербайджана крупной партии валюты

2018-01-18 15:35 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку незаконного вывоза через таможенную границу Азербайджана крупной партии иностранной валюты, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета, распространенном в четверг.

Гражданин России, пытавшийся вылететь авиарейсом Баку-Москва, был задержан при прохождении таможенного контроля из-за подозрительного поведения.

Во время проверки его вещей в его сумке и кармане пиджака было обнаружено два миллиона 200 тысяч незадекларированных российских рублей.