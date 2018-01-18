Болельщики не хотят видеть Роналду в «Реале»

2018-01-18 16:35 | www.apa.az | 5

Болельщики мадридского «Реала» хотят, чтобы Криштиану Роналду ушёл из команды. Как сообщает apasport.az, об этом свидетельствуют итоги опроса, проведённого газетой AS.

67,5 процентов респондентов, участвовавших в голосовании, являются сторонниками ухода известного футболиста из «Реала». В опросе приняли участие 125 тысяч болельщиков. По утверждению прессы, 32-летний нападающий ждал улучшения предложения по контракту, но этого не случилось.

Поэтому футболист считает, что руководство обмануло его. В то же время президент клуба Флорентино Перес поручил агенту Роналду Жорже Мендешу начать поиски новой команды для игрока.

Отметим, что в нынешнем сезоне Роналду забил всего 4 гола в 14 матчах чемпионата страны.