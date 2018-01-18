Мамедъяров встретился с сопредседателями

2018-01-18 15:54 | www.oxu.az | 6

В польском Кракове началась встреча главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Эндрю Шефером (США), Стефаном Висконти (Франция), Игорем Поповым (Российская Федерация).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудят дальнейшие шаги по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Во встрече также принимает участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Напомним, что 17 января в Кракове состоялась встреча сопредседателей МГ ОБСЕ с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.