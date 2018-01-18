КНДР потребовала от США отказаться от учений на юге Корейского полуострова

2018-01-18 15:37 | www.trend.az | 6

США должны прекратить военные маневры на юге Корейского полуострова. С таким требованием выступила в четверг правительственная газета КНДР "Минчжу Чосон", сообщает ТАСС.

"Ежегодные учения Key Resolve и Foal Eagle являются опасной репетицией ядерной войны против КНДР. Поэтому они [США и Республика Корея] обязаны не переносить сроки проведения этих маневров, а отменить их навсегда", - пишет газета.

По мнению издания, в этом году США отложили учения на время проведения Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, "опасаясь негативной реакции международного сообщества". Тем не менее, отмечается в статье, "Вашингтон не заинтересован в разрядке на Корейском полуострове и наверняка устроит демонстрацию силы в этом регионе после завершения Олимпиады".