В Азербайджане состоится пробный экзамен в магистратуру

2018-01-18 15:39 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 4 февраля проведет пробный экзамен первого тура вступительных экзаменов в магистратуру вузов и Национальной академии наук, сообщили в четверг в ГЭЦ.

В сообщении отмечается, что экзамен будет проводиться в Баку, Гяндже и Нахчыване. Желающие принять участие в экзамене смогут записаться на экзамен, пройдя регистрацию на сайте ГЭЦ с 10:00 18 января до 10:00 31 января.

Для участия в экзамене требуется создание «Личного кабинета» на сайте ГЭЦ. Стоимость участия - 30 манатов.