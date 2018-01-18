В Сирии убит один из лидеров «Джабхат ан-Нусры»

2018-01-18 16:31 | www.oxu.az | 6

В ходе боевых действий в Сирии был убит Мухаммад Абу Аббас («Абу Хамза аль-Масри") – один из лидеров группировки «Джабхат ан-Нусра ли-Ахль аш-Шам», ассоциированной с «Аль-Каидой».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает базирующаяся в Лондоне сирийская правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Согласно указанному источнику, Абу Аббас был убит во время боев с силами регулярной сирийской армии в районе военного аэродрома Абу Даху.

Мухаммад Абу Аббас имел египетский диплом юриста, после получения высшего образования он воевал в Афганистане и Пакистане в рядах «Аль-Каиды», а затем вернулся в Египет. После начала гражданской войны в Сирии он приехал в эту страну и возглавил одно из подразделений группировки «Джабхат ан-Нусра».

Э.А.

