Страны-участницы ОБСЕ обсудят экономический прогресс и безопасность в регионе

2018-01-18 15:50 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Вене 22-23 января пройдет первая подготовительная встреча к 26-му Экономико-экологическому форуму ОБСЕ. Основной темой встречи станет содействие экономическому прогрессу и безопасности в регионе посредством инноваций, развития человеческого капитала и хорошего государственного и корпоративного управления, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте организации.

Внимание участников встречи будет сфокусировано на теме цифровой экономики как движущей силы экономического роста. В этом контексте они обсудят стимулирование инноваций, конкурентоспособности и занятости посредством цифровой экономики, повышение прозрачности и борьбу с коррупцией посредством диджитализации и другие вопросы.

Ожидается, что в мероприятии примут участие высокопоставленные представители и эксперты 57 стран-участниц и 11 стран-партнеров ОБСЕ, а также представители международных организаций, гражданского общества, научных кругов.

Вторая подготовительная встреча пройдет весной в Италии, а завершающая - пятого-седьмого сентября в Праге.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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