AZ EN RU TR
azerbaijan news app
Thumbnail

День молодежи Азербайджана:"Последний пылкий влюблённый" (ФОТО)

2018-01-18 15:50 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна, 2 февраля в 19.00 , в День молодежи Азербайджана, будет представлен спектакль "Этот пылкий влюблённый" по пьесе Нила Саймона "Последний пылкий влюблённый", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Художественным руководителем спектакля под названием "Этот пылкий влюблённый" является народный артист Азербайджана, выпускник Ярославского театрального училища (Россия) Юрий Балиев, режиссер – актер театра Илькин Мехтиев.

В ролях - режиссер Государственного театра Yuğ Абдулгани Алиев (Барни), актриса Русской драмы, выпускница ГИТИСа (Россия) Натаван Гаджиева (Элейн, Бобби, Жаннет).

Билеты на спектакль можно приобрести во всех кассах города.

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər