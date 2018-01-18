День молодежи Азербайджана:"Последний пылкий влюблённый" (ФОТО)

2018-01-18 15:50 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна, 2 февраля в 19.00 , в День молодежи Азербайджана, будет представлен спектакль "Этот пылкий влюблённый" по пьесе Нила Саймона "Последний пылкий влюблённый", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Художественным руководителем спектакля под названием "Этот пылкий влюблённый" является народный артист Азербайджана, выпускник Ярославского театрального училища (Россия) Юрий Балиев, режиссер – актер театра Илькин Мехтиев.

В ролях - режиссер Государственного театра Yuğ Абдулгани Алиев (Барни), актриса Русской драмы, выпускница ГИТИСа (Россия) Натаван Гаджиева (Элейн, Бобби, Жаннет).

Билеты на спектакль можно приобрести во всех кассах города.