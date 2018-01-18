Чавушоглу призвал США прекратить отношения с террористами

2018-01-18 16:48 | www.oxu.az | 6

Заявления США не устроили нас полностью.

Как передает Oxu.Az, об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал в интервью CNNTürk.

«Завтра ИГИЛ может поменять название и продолжить террор. Нынешнее плачевное состояние Ирака - результат принятых США неправильных шагов», - заявил Чавушоглу.

По его словам, ИГИЛ начала действовать в Ираке, перешла в Сирию и вернулась в Ирак.

«Наше недоверие к США продолжается. После Ракки, США не выполнили данного нам слова. Они обещали и в Мюнбиче. Во время телефонного разговора бывший президент США Барак Обама обещал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что поддерживаемые ими в регионе боевики «срочно» покинут территорию. Однако, YPG не покинуло Мюнбич. Мы ждем от США конкретных шагов», - подчеркнул он.

М.Чавушоглу отметил, что Соединенные Штаты должны отказаться от сотрудничества с террористами:

«Нашими оппонентами здесь являются США. О нашей обеспокоенности знают все, в том числе Франция. Мы проведем операцию в Африне сообща. Эта операция не должна повлиять на находящихся там российских наблюдателей. Мы искренни в вопросе ухода Асада от власти. Однако, нужно, чтобы и США были искренними».

Чавушоглу также коснулся встречи в Сочи:

«Террористы YPG не будут сидеть за столом переговоров в Сочи. Разве РПК и его крыло YPG представляют курдов Турции? Разве могут террористические организации представлять курдов? Это мы и пытаемся втолковать миру».