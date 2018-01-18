Высшее образование Азербайджана необходимо интегрировать в европейское пространство - Аббасзаде

2018-01-18 15:52 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо повысить качество высшего образования, обеспечить интеграцию в глобальное образовательное пространство, удовлетворить потребность в высокообразованных кадрах, а также ускорить реформы по приведению высшего образования в соответствие с требованиями информационного общества.
Об этом в четверг сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.
Аббасзаде считает, что необходимо поддержать деятельность в сфере приведения подготовки высокоспециализированных кадров в соответствие с требованиями рынка труда и международной классификацией специальностей, подготовки механизмов по созданию системы стимулирования и дифференцированной зарплаты на рынке труда.
По мнению председателя Совета директоров, благодаря повышению качества высшего образования будут сформированы более качественный человеческий капитал и интеллектуальный потенциал.